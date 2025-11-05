Randonnée du Patrimoine Salle Polyvalente Verzé

Randonnée du Patrimoine

Salle Polyvalente Rue du Bourg Verzé Saône-et-Loire

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20

2026-09-20

2 circuits seront proposés. 8 km dans un environnement boisé aux odeurs d’automne, avec un ravitaillement sur le site de la Chapelle de Verchizeuil. 16 km avec un dénivelé de plus de 500 m, en partie dans les bois, les vignes, et la campagne vierge, avec ravitaillement sur le site de rampon. Un guide sera présent sur chacun de ces sites. .

Salle Polyvalente Rue du Bourg Verzé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 98 41 71 ajplenoir@gmail.com

