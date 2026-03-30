Randonnée du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

Stade de la Besace Saint-Étienne-sur-Reyssouze Ain

Tarif : 4 – 4 – 9 EUR

Selon circuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

4 circuits pédestres d’environs 4 km, 9 km, 14 km, 20 km avec ravitaillements sur les 3 grands parcours. Accessible aux familles avec enfants. Inscriptions sur place le jour même.

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Stade de la Besace Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 30 02 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com

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English : Randonnée du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

4 walking circuits: 4 km, 9 km, 14 km, 20 km with refreshment points on the 3 main circuits. Accessible to families with children. Registration on site the same day.

L’événement Randonnée du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux Saint-Étienne-sur-Reyssouze a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux