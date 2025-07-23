Randonnée du Perche et Haut-Vendômois à Fréteval

Place Pierre Genevée Fréteval Loir-et-Cher

Tarif : 7.8 – 7.8 – 8 EUR

7.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 06:30:00

fin : 2026-03-22 14:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Depuis 19 ans, au départ de Fréteval, cette marche vous emmène à travers les paysages du Perche et du Haut Vendômois. Que vous soyez randonneur aguerri ou en famille, vous pouvez profiter d’un parcours entre nature et patrimoine.

Randonnée du Perche et Haut-Vendômois à Fréteval. 11 parcours de 6 à 48 km, pour marcher ou courir selon votre envie. Vous pouvez venir accompagné, même de votre chien s’il est tenu en laisse. Le bulletin d’inscription est en ligne sur www.cphv41.fr. La date sera reportée en cas d’élections municipales. 7.8 .

Place Pierre Genevée Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 74 91 otihv@cchv41.fr

English :

For 17 years now, starting in Fréteval, the event has offered experienced walkers and families alike the chance to explore the Perche & Haut Vendômois region, rich in nature and local heritage.

German :

Seit nunmehr 17 Jahren und ausgehend von Fréteval bietet die Veranstaltung sowohl erfahrenen Wanderern als auch Familien die Möglichkeit, die Ländereien des Perche & Haut Vendômois zu durchwandern, die reich an Natur und lokalem Erbe sind.

Italiano :

Da 17 anni, a partire da Fréteval, l’evento offre ai camminatori esperti e alle famiglie la possibilità di esplorare la regione del Perche & Haut Vendômois, ricca di natura e patrimonio locale.

Espanol :

Desde hace 17 años, el evento, que comienza en Fréteval, ofrece a los senderistas experimentados y a las familias la oportunidad de explorar la región de Perche & Haut Vendômois, rica en naturaleza y patrimonio local.

L’événement Randonnée du Perche et Haut-Vendômois à Fréteval Fréteval a été mis à jour le 2025-07-23 par ADT41