Randonnée du POC Sur les traces du Tacot Paris-Orléans-Corrèze Salle des fêtes Le Lonzac

Randonnée du POC Sur les traces du Tacot Paris-Orléans-Corrèze

Salle des fêtes 1 Avenue de la Libération Le Lonzac Corrèze

Randonnée pédestre 9 h 30 Départ Le Lonzac Salle des fêtes Accueil et inscriptions dès 8 h 30 Le Lonzac/Affieux 9 km 14 h 00 Départ Affieux accueil et inscription dès 13 h 30 Affieux Treignac 6 km Participation 5 € Prévoir pique-nique Retour en voiture ancienne vers 17 h 15 km de rando sur la journée – .

Salle des fêtes 1 Avenue de la Libération Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 46 36 78

English : Randonnée du POC Sur les traces du Tacot Paris-Orléans-Corrèze

