Randonnée du potier Saint-Uze
Randonnée du potier Saint-Uze dimanche 15 mars 2026.
Randonnée du potier
Domaine Revol Saint-Uze Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
+12ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 08:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Venez passer une belle journée avec 5 parcours différents et 4 ravitaillements
5,6km 125 D+ et 9.5kml 122 D+ inscriptions entre 8h et 13h
12,5 km 192 D+ inscriptions entre 8h et 11h
18,5 km 269 D+ et 25km 420 D+ inscriptions entre 8h et 10h
Domaine Revol Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 39 19 80
English :
Come and enjoy a great day with 5 different courses and 4 refreshment points:
5.6km 125 D+ and 9.5kml 122 D+ registration between 8am and 1pm
12.5 km 192 D+ registration between 8am and 11am
18.5km 269 D+ and 25km 420 D+ registration between 8am and 10am
