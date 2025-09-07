RANDONNÉE DU « POUTOU » Paulhac

RANDONNÉE DU « POUTOU » Paulhac dimanche 7 septembre 2025.

RANDONNÉE DU « POUTOU »

Paulhac Haute-Garonne

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 13:00:00

2025-09-07

Le chemin du Poutou est une randonnée incontournable de la région… Quoi de mieux que de partager cet instant ? A l’arrivée, partagez un moment convivial autour de la table !

Longue de 20 kms, de Launaguet à Paulhac, elle traverse le territoire des Coteaux du Girou.

Tout au long de ce parcours, vous pouvez apprécier la nature et découvrir des paysages variés. La traversée de ces vallons offre de magnifiques points de vue qui permettent d’apercevoir la plaine toulousaine, la vallée du Girou, la forêt de Buzet et les coteaux du Tarn. Ce chemin était autrefois utilisé par les gens de la campagne pour aller vendre leur production sur les marchés Toulousains.

Départ depuis Launaguet à 8h00 Arrivée à Paulhac à 12h30 Deux pauses sont prévues sur le parcours (ravitaillement).

Les participants pourront faire le parcours dans sa totalité ou partiellement.

La marche sera suivie d’un repas convivial.

MODALITÉS D’INSCRIPTION et de RÉSERVATION par bulletin à déposer en mairie de Paulhac .

Paulhac 31380 Haute-Garonne Occitanie bischnou31@yahoo.fr

English :

The Chemin du Poutou is one of the region’s must-do hikes… What could be better than to share the moment? At the finish line, share a convivial moment around the table!

German :

Der Weg des Poutou ist eine unumgängliche Wanderung in der Region… Was gibt es Schöneres, als diesen Moment zu teilen? Teilen Sie bei der Ankunft einen geselligen Moment am Tisch!

Italiano :

Il Chemin du Poutou è una delle passeggiate imperdibili della regione… Cosa c’è di meglio che condividere questo momento? Al traguardo, condividete un momento di convivialità intorno alla tavola!

Espanol :

El Chemin du Poutou es uno de los paseos imprescindibles de la región… ¿Qué mejor que compartir este momento? Al llegar a la meta, ¡comparta un momento de convivencia alrededor de la mesa!

