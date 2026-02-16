Randonnée du printemps à Saint-Sornin-Lavolps La Lande du Faux Saint-Sornin-Lavolps

Randonnée du printemps à Saint-Sornin-Lavolps

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-08

Randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes de Saint-Sornin-Lavolps.

Deux circuits proposés 16km (départ à 8h) et 7,5 km (départ à 9h30)

Inscription à partir de 07h30.

Ravitaillement.

Inscription par téléphone au 07 87 96 07 12 .

+33 6 70 65 97 17 cdf.stsornin@gmail.com

