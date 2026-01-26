randonnée du printemps Maison pour tous Châtellerault
randonnée du printemps Maison pour tous Châtellerault dimanche 26 avril 2026.
randonnée du printemps
Maison pour tous 10 rue du Nouveau-Brunswick Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée cyclo du printemps ouverte à tous sur deux parcours de 100km et 59km au départ de la maison pour tous, 10 rue du nouveau brunswick 86100 CHATELLERAULT.
inscriptions à partir de 07h30.
100km départ 08h00
59km départ 08h30 .
Maison pour tous 10 rue du Nouveau-Brunswick Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine gobin.richard@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : randonnée du printemps
L’événement randonnée du printemps Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne