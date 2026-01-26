randonnée du printemps Maison pour tous Châtellerault

randonnée du printemps

Maison pour tous 10 rue du Nouveau-Brunswick Châtellerault Vienne

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Randonnée cyclo du printemps ouverte à tous sur deux parcours de 100km et 59km au départ de la maison pour tous, 10 rue du nouveau brunswick 86100 CHATELLERAULT.

inscriptions à partir de 07h30.

100km départ 08h00

59km départ 08h30 .

Maison pour tous 10 rue du Nouveau-Brunswick Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine gobin.richard@free.fr

