randonnée du printemps Maison pour tous Châtellerault dimanche 26 avril 2026.

Maison pour tous 10 rue du Nouveau-Brunswick Châtellerault Vienne

Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

2026-04-26

Randonnée cyclo du printemps ouverte à tous sur deux parcours de 100km et 59km au départ de la maison pour tous, 10 rue du nouveau brunswick 86100 CHATELLERAULT.
inscriptions à partir de 07h30.
100km départ 08h00
59km départ 08h30   .

Maison pour tous 10 rue du Nouveau-Brunswick Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   gobin.richard@free.fr

