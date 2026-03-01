Randonnée du printemps

14 route de Saujon Grézac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association Les sentiers perdus organise une randonnée du printemps-

Parcours de 9 kms, le café offert au départ et un pot de l’amitié à l’arrivée (apportez vos gobelets)-

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14 route de Saujon Grézac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 02 66 53

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English :

The Les sentiers perdus association is organizing a spring hike-

9 km route, with free coffee at the start and a pot de l’amitié at the finish (bring your own cups)

L’événement Randonnée du printemps Grézac a été mis à jour le 2026-03-18 par Royan Atlantique