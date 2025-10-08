Randonnée du soir Vigoux
Randonnée du soir Vigoux samedi 25 juillet 2026.
Randonnée du soir
14 rue de la République Vigoux Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Début : Samedi 2026-07-25 17:30:00
fin : 2026-07-25
2026-07-25
Randonnée pédestre avec possibilité de repas organisée par Familles Rurales.
Familles rurales vous proposent une randonnée en soirée avec 2 parcours. Ravitaillement maison. Repas pour ceux qui le souhaitent. 8 .
14 rue de la République Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 05 81 25 famillesruralesvigoux@gmail.com
English :
Walking tour with the possibility of a meal organized by Familles Rurales.
German :
Wanderung mit Essensmöglichkeit, organisiert von Familles Rurales.
Italiano :
Escursione a piedi con possibilità di pranzo organizzata da Familles Rurales.
Espanol :
Recorrido a pie con posibilidad de comida organizado por Familles Rurales.
