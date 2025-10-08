Randonnée du soir Vigoux

Randonnée du soir

14 rue de la République Vigoux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 17:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Randonnée pédestre avec possibilité de repas organisée par Familles Rurales.

Familles rurales vous proposent une randonnée en soirée avec 2 parcours. Ravitaillement maison. Repas pour ceux qui le souhaitent. 8 .

14 rue de la République Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 05 81 25 famillesruralesvigoux@gmail.com

English :

Walking tour with the possibility of a meal organized by Familles Rurales.

German :

Wanderung mit Essensmöglichkeit, organisiert von Familles Rurales.

Italiano :

Escursione a piedi con possibilità di pranzo organizzata da Familles Rurales.

Espanol :

Recorrido a pie con posibilidad de comida organizado por Familles Rurales.

