Randonnée du Sou de Berzé-la-Ville Rue des Fours à Gypse Berzé-la-Ville

Randonnée du Sou de Berzé-la-Ville dimanche 3 mai 2026.
Rue des Fours à Gypse Fours à Gypse Berzé-la-Ville Saône-et-Loire
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03
2026-05-03
Ravitaillements faits maison et bien fournis + produits locaux + balisage bien réalisé + superbes paysages ! Le combo parfait pour passer un agréable moment à travers les chemins du Val Lamartinien !
3 ou 4 parcours pédestres trail seront prévus, avec cette année le retour d’un baby parcours , moins de 8 km, pour donner le goût de la marche à nos plus jeunes, jusqu’aux marcheurs plus téméraires, entre 20 et 25 km.
5- 8-15-22 km (à confirmer). Les tracés sont en cours de réalisation. .
Rue des Fours à Gypse Fours à Gypse Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté soudesecolesdeberzelaville@gmail.com
