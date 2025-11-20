Randonnée du Sou de Berzé-la-Ville Rue des Fours à Gypse Berzé-la-Ville

Randonnée du Sou de Berzé-la-Ville

Rue des Fours à Gypse Fours à Gypse Berzé-la-Ville Saône-et-Loire

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Ravitaillements faits maison et bien fournis + produits locaux + balisage bien réalisé + superbes paysages ! Le combo parfait pour passer un agréable moment à travers les chemins du Val Lamartinien !

3 ou 4 parcours pédestres trail seront prévus, avec cette année le retour d’un baby parcours , moins de 8 km, pour donner le goût de la marche à nos plus jeunes, jusqu’aux marcheurs plus téméraires, entre 20 et 25 km.

5- 8-15-22 km (à confirmer). Les tracés sont en cours de réalisation. .

soudesecolesdeberzelaville@gmail.com

