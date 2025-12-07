RANDONNEE DU TELETHON A CHALONNES SUR LOIRE

Avenue Laffon de Ladebat Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Profitez de 3 circuits de randonnée à Chalonnes sur Loire pour le Téléthon !

Au départ du stade Gaston Bernier à Chalonnes sur Loire, 3 circuits de randonnée de 4, 9,7 et 15km seront proposés. Chaque circuit traversera le Marché de Noël à l’occasion de la fête des marrons, ce même jour.

Les départs se font de 8h à 11h.

Inscription à la salle du Layon

Participation de 6€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).

Du café et du thé sont offerts avant le départ. Un sac de ravitaillement est fourni pour chaque participant.

Amener sa gourde remplie. Un vin d’honneur est offert à l’arrivée.

Evénement organisé par les association de randonnée de Chalonnes sur Loire La Godasse, les Amis des bons chemins, le club de marche nordique. .

Avenue Laffon de Ladebat Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire germonchantal@gmail.com

English :

Take advantage of 3 walking tours in Chalonnes sur Loire for the Telethon!

German :

Profitieren Sie von 3 Wanderrouten in Chalonnes sur Loire für den Telethon!

Italiano :

Approfittate di 3 escursioni a piedi a Chalonnes sur Loire per Telethon!

Espanol :

¡Aproveche las 3 excursiones a pie por Chalonnes sur Loire con motivo del Teletón!

L’événement RANDONNEE DU TELETHON A CHALONNES SUR LOIRE Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages