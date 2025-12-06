Randonnée du Téléthon Châtillon-Coligny

Randonnée du Téléthon Châtillon-Coligny samedi 6 décembre 2025.

Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret

Début : 2025-12-06 13:30:00
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Randonnée pour le téléthon. Inscription et départ devant la mairie. A 13h30 pour 13km, à 14h30 pour 6km. Parcours fléché. pot de l’amitié à l’arrivée.   .

Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 02 50 96 

