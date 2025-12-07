Randonnée du Téléthon Club House du Tennis Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde

Randonnée du Téléthon

Club House du Tennis Salle polyvalente 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

minimum par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Randonnée au profit de l’AFM Téléthon

Club House du Tennis Salle polyvalente 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 01 36 86

English :

Walk in aid of the AFM Telethon

German :

Wanderung zu Gunsten des AFM Telethon

Italiano :

Camminata a favore di AFM Telethon

Espanol :

Marcha a beneficio del Telemaratón de la AFM

L’événement Randonnée du Téléthon Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-11-12 par Offices de Tourisme de Jonzac