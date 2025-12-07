Randonnée du Téléthon Club House du Tennis Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde
Randonnée du Téléthon Club House du Tennis Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde dimanche 7 décembre 2025.
Randonnée du Téléthon
Club House du Tennis Salle polyvalente 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
minimum par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Randonnée au profit de l’AFM Téléthon
Club House du Tennis Salle polyvalente 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 01 36 86
English :
Walk in aid of the AFM Telethon
German :
Wanderung zu Gunsten des AFM Telethon
Italiano :
Camminata a favore di AFM Telethon
Espanol :
Marcha a beneficio del Telemaratón de la AFM
L’événement Randonnée du Téléthon Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-11-12 par Offices de Tourisme de Jonzac