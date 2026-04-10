Randonnée du Tilleul Ermitage Saint-Marcel Ancemont

Ancemont

Randonnée du Tilleul

Ermitage Saint-Marcel Entre Ancemont et Senoncourt-les-Maujouy Ancemont Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

13ème Randonnée du Tilleul Ancemont (55) Dimanche 07/06/2026

(inscriptions sur place ou en ligne)

Le 7 juin 2026, l’association l’Ermitage St Marcel à Ancemont (55) vous convie à la 13éme randonnée du Tilleul.

Toute l’équipe de bénévoles se mettra sur son 31 pour vous accueillir de la meilleure façon qui soit.

Au programme

– Marche ou course nature découverte plaisir, loisir, sans esprit de compétition sur 8 ou 12KM.

– Des animations ou espace de jeu pour adultes seront aussi à disposition (jeu de quilles en bois, terrain de pétanque, etc.)

– Restauration sur place et menu sur réservation

Notre équipe de bénévoles sera heureuse de vous accueillir pour passer un moment sportif, festif, convivial.

Bienvenue à tousTout public

5 .

Ermitage Saint-Marcel Entre Ancemont et Senoncourt-les-Maujouy Ancemont 55320 Meuse Grand Est +33 6 88 21 01 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

13th Randonnée du Tilleul ? Ancemont (55) ? Sunday 07/06/2026

(register on site or online)

On June 7, 2026, the Ermitage St Marcel association in Ancemont (55) invites you to the 13th Randonnée du Tilleul.

The whole team of volunteers will be dressed up to welcome you in the best possible way.

On the program:

– A fun, non-competitive 8 or 12 km nature walk or run.

– Activities and play areas for adults will also be available (wooden skittles, petanque pitch, etc.)

– Catering on site and menu on reservation

Our team of volunteers will be delighted to welcome you to spend a sporting, festive and convivial moment.

A warm welcome to all

L’événement Randonnée du Tilleul Ancemont a été mis à jour le 2026-04-07 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE