Randonnée du tram Départ devant la boulangerie Jaillans

Départ devant la boulangerie 30 Place Granet Jaillans Drôme

Ouverte par des bénévoles de Beauregard-Baret et de Jaillans, entretenue pour la mise en valeur de trésors cachés le long de Serne et du canal de la Bourne

Chaussez vos baskets et venez découvrir la Jonchère, l’aqueduc, le pont du tram, la bâche en fer…

Départ devant la boulangerie 30 Place Granet Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 36 27 60 amisdejaillans@gmail.com

English :

Opened by volunteers from Beauregard-Baret and Jaillans, maintained to showcase hidden treasures along the Serne and Bourne canals

Put on your sneakers and come and discover the Jonchère, the aqueduct, the streetcar bridge, the iron tarpaulin…

German :

Geöffnet von Freiwilligen aus Beauregard-Baret und Jaillans, gepflegt, um die versteckten Schätze entlang der Serne und des Bourne-Kanals hervorzuheben

Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und entdecken Sie die Jonchère, das Aquädukt, die Trambrücke, die Eisenplane…

Italiano :

Aperto dai volontari di Beauregard-Baret e Jaillans e mantenuto per far conoscere i tesori nascosti lungo la Serne e il canale del Bourne

Indossate le scarpe da ginnastica e venite a scoprire la Jonchère, l’acquedotto, il ponte del tram, il telone di ferro…

Espanol :

Abierto por voluntarios de Beauregard-Baret y Jaillans, y mantenido para mostrar los tesoros escondidos a lo largo del Serne y del Canal de Bourne

Póngase las zapatillas y venga a descubrir la Jonchère, el acueducto, el puente del tranvía, la lona de hierro…

