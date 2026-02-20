Randonnée du Trèfle Guimps

Place de l’église Guimps Charente

Tarif : – –

Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

2026-04-26

Randonnée du Trèfle organisée par le Comité des Fêtes de Guimps.
Place de l’église Guimps 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 32 27 12 

English : Randonnée du Trèfle

Clover hike organized by the Guimps Festival Committee.

L’événement Randonnée du Trèfle Guimps a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme du Sud Charente