Randonnée du Trèfle Guimps
Randonnée du Trèfle Guimps dimanche 26 avril 2026.
Randonnée du Trèfle
Place de l’église Guimps Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée du Trèfle organisée par le Comité des Fêtes de Guimps.
.
Place de l’église Guimps 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 32 27 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée du Trèfle
Clover hike organized by the Guimps Festival Committee.
L’événement Randonnée du Trèfle Guimps a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme du Sud Charente