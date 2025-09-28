Randonnée Duathlon Course enfants Molières
1 place de la Mairie Molières Tarn-et-Garonne
Début : Dimanche 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 14:00:00
2025-09-28
08h30 Randonnée (12 km)
09h15 Duathlon distance S (en famille, seul ou en relais)
11h15 Cross duathlon XS (en famille, seul ou en relais)
12h00 Course enfants gratuite (lots pour tous les participants)
Restauration sur place
1 place de la Mairie Molières 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 60 78 86 77 bourgadestephanie@sfr.fr
English :
08:30 am: Hike (12 km)
09:15: Duathlon distance S (family, solo or relay)
11:15am: Cross duathlon XS (family, solo or relay)
12:00 p.m.: Free children’s race (prizes for all participants)
Catering on site
German :
08:30 Uhr: Wanderung (12 km)
09:15 Uhr: Duathlon S-Distanz (Familie, allein oder in der Staffel)
11.15 Uhr: Cross-Duathlon XS (mit der Familie, allein oder in der Staffel)
12.00 Uhr: Kostenloses Kinderrennen (Preise für alle Teilnehmer)
Verpflegung vor Ort
Italiano :
08:30: Passeggiata (12 km)
09:15: Duathlon distanza S (famiglia, solitario o staffetta)
11.15: Duathlon cross XS (famiglia, in solitaria o a staffetta)
12.00: Gara libera per bambini (premi per tutti i partecipanti)
Ristorazione in loco
Espanol :
08:30: Paseo (12 km)
09:15: Duatlón distancia S (familiar, en solitario o por relevos)
11.15: Duatlón cross XS (familiar, en solitario o por relevos)
12.00: Carrera infantil gratuita (premios para todos los participantes)
Restauración in situ
