Randonnée Duathlon Course enfants Molières

Randonnée Duathlon Course enfants Molières dimanche 28 septembre 2025.

Randonnée Duathlon Course enfants

1 place de la Mairie Molières Tarn-et-Garonne

Début : Dimanche 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 14:00:00

2025-09-28

08h30 Randonnée (12 km)

09h15 Duathlon distance S (en famille, seul ou en relais)

11h15 Cross duathlon XS (en famille, seul ou en relais)

12h00 Course enfants gratuite (lots pour tous les participants)

Restauration sur place

1 place de la Mairie Molières 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 60 78 86 77 bourgadestephanie@sfr.fr

English :

08:30 am: Hike (12 km)

09:15: Duathlon distance S (family, solo or relay)

11:15am: Cross duathlon XS (family, solo or relay)

12:00 p.m.: Free children’s race (prizes for all participants)

Catering on site

German :

08:30 Uhr: Wanderung (12 km)

09:15 Uhr: Duathlon S-Distanz (Familie, allein oder in der Staffel)

11.15 Uhr: Cross-Duathlon XS (mit der Familie, allein oder in der Staffel)

12.00 Uhr: Kostenloses Kinderrennen (Preise für alle Teilnehmer)

Verpflegung vor Ort

Italiano :

08:30: Passeggiata (12 km)

09:15: Duathlon distanza S (famiglia, solitario o staffetta)

11.15: Duathlon cross XS (famiglia, in solitaria o a staffetta)

12.00: Gara libera per bambini (premi per tutti i partecipanti)

Ristorazione in loco

Espanol :

08:30: Paseo (12 km)

09:15: Duatlón distancia S (familiar, en solitario o por relevos)

11.15: Duatlón cross XS (familiar, en solitario o por relevos)

12.00: Carrera infantil gratuita (premios para todos los participantes)

Restauración in situ

L’événement Randonnée Duathlon Course enfants Molières a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme du Quercy Caussadais