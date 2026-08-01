Randonnée & Éclipse solaire Saint-Hilaire-les-Courbes
mercredi 12 août 2026 · Saint-Hilaire-les-Courbes
Informations pratiques
Saint-Hilaire-les-Courbes
Randonnée & Éclipse solaire
Le Puy du Mas Saint-Hilaire-les-Courbes Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez vivre une expérience unique au Puy du Mas, sur la commune de Saint-Hilaire-les-Courbes !
Au programme
Une randonnée conviviale jusqu’à un magnifique point de vue
L’observation de l’éclipse solaire en toute sécurité (lunettes de protection fournies)
Un apéritif corrézien offert pour clôturer ce moment de partage
À prévoir bouteille d’eau, bonnes chaussures de marche, un pique-nique.
Nombre de places limité Réservation obligatoire.
Par mail educateur2.ssnvm@gmail.com
Par téléphone 05 55 98 00 93 .
Le Puy du Mas Saint-Hilaire-les-Courbes 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 00 93
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English : Randonnée & Éclipse solaire
L’événement Randonnée & Éclipse solaire Saint-Hilaire-les-Courbes a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze