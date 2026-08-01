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Randonnée & Éclipse solaire Saint-Hilaire-les-Courbes

mercredi 12 août 2026 · Saint-Hilaire-les-Courbes

Randonnée & Éclipse solaire Saint-Hilaire-les-Courbes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le Puy du Mas
Ville
19170 Saint-Hilaire-les-Courbes
Département
Corrèze
Tarif

Saint-Hilaire-les-Courbes

Randonnée & Éclipse solaire

Le Puy du Mas Saint-Hilaire-les-Courbes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Venez vivre une expérience unique au Puy du Mas, sur la commune de Saint-Hilaire-les-Courbes !

Au programme
Une randonnée conviviale jusqu’à un magnifique point de vue
L’observation de l’éclipse solaire en toute sécurité (lunettes de protection fournies)
Un apéritif corrézien offert pour clôturer ce moment de partage
À prévoir bouteille d’eau, bonnes chaussures de marche, un pique-nique.

Nombre de places limité Réservation obligatoire.
Par mail educateur2.ssnvm@gmail.com
Par téléphone 05 55 98 00 93   .

Le Puy du Mas Saint-Hilaire-les-Courbes 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 00 93 

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English : Randonnée & Éclipse solaire

L’événement Randonnée & Éclipse solaire Saint-Hilaire-les-Courbes a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze