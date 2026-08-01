Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Courbes

Randonnée & Éclipse solaire

Le Puy du Mas Saint-Hilaire-les-Courbes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez vivre une expérience unique au Puy du Mas, sur la commune de Saint-Hilaire-les-Courbes !

Au programme

Une randonnée conviviale jusqu’à un magnifique point de vue

L’observation de l’éclipse solaire en toute sécurité (lunettes de protection fournies)

Un apéritif corrézien offert pour clôturer ce moment de partage

À prévoir bouteille d’eau, bonnes chaussures de marche, un pique-nique.

Nombre de places limité Réservation obligatoire.

Par mail educateur2.ssnvm@gmail.com

Par téléphone 05 55 98 00 93 .

Le Puy du Mas Saint-Hilaire-les-Courbes 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 00 93

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English : Randonnée & Éclipse solaire

L’événement Randonnée & Éclipse solaire Saint-Hilaire-les-Courbes a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze