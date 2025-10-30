Randonnée en famille au bord du Cher de Francueil à Chenonceau Francueil

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-30

CHER NATURE RANDONNÉE EN FAMILLE de Francueil à Chenonceau

Laissez-vous charmer par le riche patrimoine naturel des bords du Cher.

La vue sur le château de Chenonceau enjambant la rivière récompensera petits et grands marcheurs !

Rdv port-Olivier à Francueil sur le chemin au bord du cher, à côté du pont de Francueil sur le Cher, sur la gauche du pont en regardant en direction de la rivière.

Durée 1h15 environ sans le retour

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

Réservation vivement conseillée sur www.paysloiretouraine.fr

Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. 5 .

Francueil 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

CHER NATURE: FAMILY WALKS from Francueil to Chenonceau

Let yourself be charmed by the rich natural heritage along the banks of the Cher.

The view of Chenonceau castle over the river will reward walkers of all ages!

Rdv port-Olivier in Francueil: on the path along the banks of the Cher,

German :

CHER NATURE: FAMILIENWANDERUNG von Francueil nach Chenonceau

Lassen Sie sich von dem reichen Naturerbe am Ufer des Flusses Cher verzaubern.

Der Blick auf das Schloss Chenonceau, das den Fluss überspannt, wird kleine und große Wanderer belohnen!

Rdv port-Olivier in Francueil: auf dem Weg am Ufer des Cher,

Italiano :

CHER NATURE: passeggiate per famiglie da Francueil a Chenonceau

Lasciatevi incantare dal ricco patrimonio naturale lungo le rive dello Cher.

La vista del castello di Chenonceau che si affaccia sul fiume ricompenserà gli escursionisti di tutte le età!

Punto d’incontro a Port-Olivier a Francueil: sul sentiero che costeggia lo Cher,

Espanol :

CHER NATURE: PASEOS FAMILIARES de Francueil a Chenonceau

Déjese seducir por el rico patrimonio natural a orillas del Cher.

La vista del castillo de Chenonceau sobre el río recompensará a los paseantes de todas las edades

Punto de encuentro en Port-Olivier en Francueil: en el sendero junto al Cher,

