Randonnée en faveur d’Octobre Rose Montpon-Ménestérol
Randonnée en faveur d’Octobre Rose Montpon-Ménestérol dimanche 12 octobre 2025.
Randonnée en faveur d’Octobre Rose
Place Clemenceau Montpon-Ménestérol Dordogne
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Randonnée pédestre dans le cadre d’Octobre Rose . Départ à 9h30 Place Clemenceau– 5 , 8, 10 km 07 69 40 99 07 .
Place Clemenceau Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 40 99 07
