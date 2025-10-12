Randonnée en faveur d’Octobre Rose Montpon-Ménestérol

Randonnée en faveur d'Octobre Rose Montpon-Ménestérol dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée en faveur d’Octobre Rose

Place Clemenceau Montpon-Ménestérol Dordogne

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Randonnée pédestre dans le cadre d’Octobre Rose . Départ à 9h30 Place Clemenceau– 5 , 8, 10 km 07 69 40 99 07 .

Place Clemenceau Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 40 99 07

