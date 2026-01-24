RANDONNEE EN FORET DE FONTAINEBLEAU LES GORGES DE FRANCHARD Jargeau

Randonnée en forêt de Fontainebleau Les gorges de Franchard

Jargeau Loiret

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 06:30:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Partez à la découverte des gorges de Franchard, l’un des sites les plus spectaculaires et préservés de la forêt de Fontainebleau.

Départ en minibus de GUILLY, JARGEAU et ST JEAN DE BRAYE

Randonnée pédestre à la journée Forêt de Fontainebleau

Partez à la découverte des gorges de Franchard, l’un des sites les plus spectaculaires et préservés de la forêt de Fontainebleau. Cette randonnée guidée vous plonge au cœur d’un décor naturel unique, mêlant chaos rocheux, sentiers sinueux, landes sauvages et points de vue remarquables.

Cette sortie est idéale pour s’évader et mieux comprendre la richesse naturelle et historique du massif bellifontain. Tout au long du parcours, vous découvrirez l’histoire des lieux, la flore locale, ainsi que les particularités géologiques qui font la renommée de Franchard.

Une parenthèse hors du temps, cette randonnée est une invitation à la découverte et au dépaysement. 45 .

Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Franchard gorges, one of the most spectacular and unspoilt sites in the Fontainebleau forest.

Departure by minibus from GUILLY, JARGEAU and ST JEAN DE BRAYE

L’événement Randonnée en forêt de Fontainebleau Les gorges de Franchard Jargeau a été mis à jour le 2026-02-02 par ADRT45