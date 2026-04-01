Saussay-la-Campagne

Randonnée en forêt de Lyons

43 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:20:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Animée par Arlette et Daniel Bertin. Pensez à prendre de l’eau et des chaussures de marche. .

43 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 08 58 47 02 halteres.et.tricot@gmail.com

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English : Randonnée en forêt de Lyons

L’événement Randonnée en forêt de Lyons Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme