Randonnée en forêt de Lyons Saussay-la-Campagne
Randonnée en forêt de Lyons Saussay-la-Campagne mercredi 15 avril 2026.
Saussay-la-Campagne
Randonnée en forêt de Lyons
43 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:20:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Animée par Arlette et Daniel Bertin. Pensez à prendre de l’eau et des chaussures de marche. .
43 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 08 58 47 02 halteres.et.tricot@gmail.com
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English : Randonnée en forêt de Lyons
L’événement Randonnée en forêt de Lyons Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme