Randonnée en forêt de Tronçais Mairie Couleuvre

Mairie Les Galoches du Pays de Tronçais Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

L’association Les Galoches de Tronçais organise une randonnée en forêt le 8 novembre. 8km et goûter offert à la fin, ambiance conviviale garantie !
Mairie Les Galoches du Pays de Tronçais Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 73 86  lesgalochesdetroncais@ffrandonnee-allier.fr

English :

The association Les Galoches de Tronçais is organizing a hike in the forest on November 8. 8km and a snack at the end, a friendly atmosphere guaranteed!

German :

Der Verein Les Galoches de Tronçais organisiert am 8. November eine Wanderung durch den Wald. 8 km und ein kostenloser Imbiss am Ende, gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

L’associazione Les Galoches de Tronçais organizza una passeggiata nella foresta l’8 novembre. 8 km e una merenda alla fine: un’atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

La asociación Les Galoches de Tronçais organiza un paseo por el bosque el 8 de noviembre. 8 km y un tentempié al final: ¡un ambiente agradable garantizado!

L’événement Randonnée en forêt de Tronçais Couleuvre a été mis à jour le 2025-09-09 par Montluçon Tourisme