Randonnée en forêt de Tronçais Mairie Couleuvre

Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
L’association Les Galoches de Tronçais organise une randonnée en forêt le 8 novembre. 8km et goûter offert à la fin, ambiance conviviale garantie !
Mairie Les Galoches du Pays de Tronçais Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 73 86 lesgalochesdetroncais@ffrandonnee-allier.fr
English :
The association Les Galoches de Tronçais is organizing a hike in the forest on November 8. 8km and a snack at the end, a friendly atmosphere guaranteed!
German :
Der Verein Les Galoches de Tronçais organisiert am 8. November eine Wanderung durch den Wald. 8 km und ein kostenloser Imbiss am Ende, gesellige Atmosphäre garantiert!
Italiano :
L’associazione Les Galoches de Tronçais organizza una passeggiata nella foresta l’8 novembre. 8 km e una merenda alla fine: un’atmosfera amichevole garantita!
Espanol :
La asociación Les Galoches de Tronçais organiza un paseo por el bosque el 8 de noviembre. 8 km y un tentempié al final: ¡un ambiente agradable garantizado!
