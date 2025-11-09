Randonnée en Forêt Salle Polyvalente La Charmée
Randonnée en Forêt Salle Polyvalente La Charmée dimanche 9 novembre 2025.
Randonnée en Forêt
Salle Polyvalente 5 rue du Pont Larcher La Charmée Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 15:00:00
Date(s) :
2025-11-09
5-11-16-22 km (pédestre). 32-42-53 km (VTT). 6 ravitaillements maximum. .
Salle Polyvalente 5 rue du Pont Larcher La Charmée 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 91 65 dard.roger@orange.fr
English : Randonnée en Forêt
German : Randonnée en Forêt
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée en Forêt La Charmée a été mis à jour le 2025-09-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)