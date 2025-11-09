Randonnée en Forêt Salle Polyvalente La Charmée

Randonnée en Forêt Salle Polyvalente La Charmée dimanche 9 novembre 2025.

Randonnée en Forêt

Salle Polyvalente 5 rue du Pont Larcher La Charmée Saône-et-Loire

Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 15:00:00

2025-11-09

5-11-16-22 km (pédestre). 32-42-53 km (VTT). 6 ravitaillements maximum.

Salle Polyvalente 5 rue du Pont Larcher La Charmée 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 91 65  dard.roger@orange.fr

L’événement Randonnée en Forêt La Charmée a été mis à jour le 2025-09-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)