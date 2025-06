Randonnée en hommage à Albert Schweitzer Balcons de quiétude Fréland 6 juillet 2025 09:00

Haut-Rhin

Randonnée en hommage à Albert Schweitzer Balcons de quiétude Col de Fréland Fréland Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-07-06 16:00:00

2025-07-06

Dans le cadre des 150 ans de la naissance du Dr A. Schweitzer prenez part à cette randonnée guidée sur le thème « Le Respect de la Vie « .

Une randonnée entre crêtes, forêts et panoramas vosgiens.

Partez à la découverte d’un itinéraire sauvage et paisible, au cœur du massif vosgien, entre vallons boisés et crêtes panoramiques.

Au programme :

Départ à 9h. Montée progressive et agréable à travers la forêt. Panorama au sommet du Petit Brézouard. Sentiers peu fréquentés dans une ambiance sauvage. Lecture d’extraits de la pensée d’Albert Schweitzer sur le respect de la vie. Casse-croute de midi à base de fromages locaux

Distance entre 15 km et 18 km.

Durée entre 5 et 7 heures de marche.

Dénivelé moyen entre 500 à 700 m.

Niveau intermédiaire (accessible à tout randonneur actif/habitué).

Matériel bonnes chaussures (liste complète envoyée après inscription).

Chiens bienvenus.

Guides diplômés (accompagnateur en montagne).

Tarif 15 €/ personne comprenant pain et fromage pour le casse-croute

Date limite de réservation 1er juillet 2025. .

Col de Fréland

Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

To mark the 150th anniversary of the birth of Dr. A. Schweitzer, take part in this guided walk on the theme of « Respect for Life ».

German :

Im Rahmen des 150. Geburtstages von Dr. A. Schweitzer nehmen Sie an dieser geführten Wanderung zum Thema « Respekt vor dem Leben » teil.

Italiano :

In occasione del 150° anniversario della nascita del dottor A. Schweitzer, partecipate a questa passeggiata guidata sul tema del « Rispetto della vita ».

Espanol :

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento del Dr. A. Schweitzer, participe en este paseo guiado sobre el tema « Respeto a la vida ».

