Randonnée en hommage à Albert Schweitzer sentiers de la paix Lapoutroie 5 juillet 2025 09:00

Haut-Rhin

Randonnée en hommage à Albert Schweitzer sentiers de la paix 105 étang du devin Lapoutroie Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

2025-07-05

Pour célébrer les 150 ans de la naissance duDocteur Schweitzer, participez à cette randonnée pendant laquelle vous découvrirez sa philosophie au travers de lectures d’extraits de ses oeuvres autour du respect de la vie.

Randonnée entre histoire, nature et contemplation, au coeur de l’Alsace encadrée par un guide accompagnateur de montagne diplômé.

Venez découvrir ce magnifique itinéraire de moyenne montagne, alliant nature préservée, panoramas grandioses et lieux chargés d’histoire.

Au programme :

Départ à 9h de l’auberge de l’Etang du Devin

Sentiers en forêt profonde

Vestiges historiques et mémoire de la Grande Guerre

Paysages typiquement vosgiens

Lecture d’extraits de la pensée d’Albert Schweitzer sur le respect de la vie

Casse-croute de midi à base de fromages locaux

Distance entre 15 et 18 km

Durée entre 5 et 7 heures de marche

Dénivelé moyen 500 700 m

Niveau intermédiaire, accessible à tout habitué de la randonnée

Réservation avant le 1er Juillet

105 étang du devin

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +32 494 79 67 31 guillaume.adant@gmail.com

English :

To celebrate the 150th anniversary of Doctor Schweitzer’s birth, take part in this hike and discover his philosophy through readings of excerpts from his works on respect for life.

German :

Um den 150. Geburtstag von Doktor Schweitzer zu feiern, nehmen Sie an dieser Wanderung teil, bei der Sie seine Philosophie durch das Lesen von Auszügen aus seinen Werken rund um den Respekt vor dem Leben kennen lernen.

Italiano :

Per celebrare il 150° anniversario della nascita del dottor Schweitzer, partecipate a questa passeggiata e scoprite la sua filosofia attraverso la lettura di brani tratti dalle sue opere sul rispetto della vita.

Espanol :

Para celebrar el 150 aniversario del nacimiento del Doctor Schweitzer, participe en este paseo y descubra su filosofía a través de la lectura de extractos de sus obras sobre el respeto a la vida.

