Randonnée en orientation au Château de Courtanvaux Courtanvaux Bessé-sur-Braye

Randonnée en orientation au Château de Courtanvaux

Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : 3 – 6 EUR

Date :

10 avril 2026 18:30:00

11 avril 2026

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Le Sarthe Orient tour fait étape à Bessé sur Braye

Cette Rand’Onnée en orientation est organisée par l‘association Azimut 72 en nocturne le vendredi 10 avril à partir de 18h30 et le samedi 11 avril à partir de 8h30. Cette activité amusante est destinée aux petits et grands, l’allure est libre. Les participants auront à leur disposition une carte précise des lieux afin de trouver les balises dissimulées dans le parc du château.

2 parcours distincts avec des balises différentes pour chaque parcours (possibilité d’enchainer les deux)

– Parcours de 5 kms.

– Parcours de 10 kms.

Départ entre 18h30 et 21h30 le vendredi soir. Retrait des balises à 23h.

Départ entre 8h30h et 11h le samedi matin. Retrait des balises à 12h30.

Tarifs

– Solo 6€

– Duo 11€

– Trio 15€ (ensuite 4€ par personne supplémentaire)

– Enfant -12 ans 3€.

C’est un tarif unique que vous fassiez 1 ou les 2 parcours.

Prévoir un chèque de caution de 60€ pour le doigt électronique (ou une pièce d’identité, une clef de voiture,…)

Lieu de Rendez-vous: Allée des Lions, château de Courtanvaux à Bessé sur Braye .

Lieu de Rendez-vous: Allée des Lions, château de Courtanvaux à Bessé sur Braye.
Contact: +33 6 21 75 75 87 willdoudine@gmail.com

English :

The Sarthe Orient Tour makes a stop in Bessé sur Braye

