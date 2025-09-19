Randonnée en quad Plasne

Randonnée en quad Plasne vendredi 19 septembre 2025.

Randonnée en quad

235 Rue du Châlet Plasne Jura

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19

Randonnée quad dans le Jura pendant deux jours avec Motoquad Jura

Arrivée le vendredi soir fin le dimanche en fin d’apres-midi

Jour 1 (vendredi soir) Accueil et Introduction

-Arrivée et accueil des participants dans notre Gite Plasne et Vous la veille au soir

-Distribution et/ou vérification des équipements de sécurité casques, gants, protections.

-Briefing sur les consignes de sécurité et les règles de conduite en quad.

-Diner dans notre gite de bienvenue.

Jour 2 samedi Départ de notre randonnée

*Matinée

-Distribution et/ou vérification des équipements de sécurité casques, gants, protections.

-Briefing sur les consignes de sécurité et les règles de conduite en quad.

– Départ pour une première balade d’initiation sur des sentiers faciles.

-Pause déjeuner en pleine nature ou au Restaurant.

*Après-midi

-Continuation de la randonnée avec des arrêts pour admirer les paysages et belvédère du jura.

*Soirée

-Retour au camp de base.

-Dîner convivial et partage des premières impressions.

Jour 3 dimanche Exploration et Aventure

*Matinée

-Petit déjeuner au gite.

-Départ pour une randonnée plus longue, à travers forêts et vallées.

-Visite d’un point d’intérêt local (par exemple, une cascade, une fromagerie ou un point de vue panoramique).

*Après-midi

-Déjeuner au restaurant.

-Poursuite de la randonnée avec des défis techniques pour les plus expérimentés.

*Soirée

-Retour au camp. .

235 Rue du Châlet Plasne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 13 26 89 info@motoquadjura.fr

