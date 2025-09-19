Randonnée en quad Plasne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Randonnée quad dans le Jura pendant deux jours avec Motoquad Jura
Arrivée le vendredi soir fin le dimanche en fin d’apres-midi
Jour 1 (vendredi soir) Accueil et Introduction
-Arrivée et accueil des participants dans notre Gite Plasne et Vous la veille au soir
-Distribution et/ou vérification des équipements de sécurité casques, gants, protections.
-Briefing sur les consignes de sécurité et les règles de conduite en quad.
-Diner dans notre gite de bienvenue.
Jour 2 samedi Départ de notre randonnée
*Matinée
-Distribution et/ou vérification des équipements de sécurité casques, gants, protections.
-Briefing sur les consignes de sécurité et les règles de conduite en quad.
– Départ pour une première balade d’initiation sur des sentiers faciles.
-Pause déjeuner en pleine nature ou au Restaurant.
*Après-midi
-Continuation de la randonnée avec des arrêts pour admirer les paysages et belvédère du jura.
*Soirée
-Retour au camp de base.
-Dîner convivial et partage des premières impressions.
Jour 3 dimanche Exploration et Aventure
*Matinée
-Petit déjeuner au gite.
-Départ pour une randonnée plus longue, à travers forêts et vallées.
-Visite d’un point d’intérêt local (par exemple, une cascade, une fromagerie ou un point de vue panoramique).
*Après-midi
-Déjeuner au restaurant.
-Poursuite de la randonnée avec des défis techniques pour les plus expérimentés.
*Soirée
-Retour au camp. .
