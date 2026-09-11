Informations pratiques

Uhart-Cize

Randonnée en quadricycle électrique et brunch au coeur des montagnes avec E-POTTOK

31 chemin de Lantokia Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:45:00

fin : 2026-10-04 14:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Cette sortie dominicale vous invite à prendre le volant de votre quadricycle électrique pour partir à la découverte des paysages du Pays basque intérieur .

Accompagnés d’Olivier vous avancerez à un rythme doux en profitant de différents points de vue et de pauses pour observer la nature, la faune et la flore et vous imprégner de l’histoire et des traditions de ce territoire.

Puis vient le moment attendu : une pause d’1h30 au cœur de la montagne face à un panorama de choix pour profiter de votre dimanche dans un décor de rêve autour d’un brunch / plancha composé à partir de produits locaux sucrés/salés, chauds et froids , sélectionnés par nos soins.

Ici le brunch n’est pas une fin en soi : il vient prolonger l’évasion et donner une autre saveur à la randonnée.

Après cette parenthèse gourmande, il sera temps de reprendre les chemins et redescendre vers la vallée.

Durée : 4h15 .

31 chemin de Lantokia Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 02 95 39 contact@epottok.fr

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English : Randonnée en quadricycle électrique et brunch au coeur des montagnes avec E-POTTOK

L’événement Randonnée en quadricycle électrique et brunch au coeur des montagnes avec E-POTTOK Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque