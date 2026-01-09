Randonnée en raquette ou pédestre Le Mémont

Randonnée en raquette ou pédestre

église Le Mémont Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-10 16:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

Partez pour une balade en famille avec Patrick à pied ou en raquettes selon l’enneigement. Réservation Office de Tourisme. .

église Le Mémont 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88

