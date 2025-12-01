Randonnée en raquettes au Grand Ballon Willer-sur-Thur
Randonnée en raquettes au Grand Ballon
Willer-sur-Thur Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-01
fin : 2026-03-10
2025-12-01
Une sortie hivernale pour profiter de la beauté des paysages vosgiens enneigés.
Partez à l’aventure lors d’une randonnée en raquettes à neige à travers les forêts parées d’un beau manteau blanc et les majestueuses crêtes vosgiennes. Direction le Grand Ballon, point culminant du massif à 1424 mètres d’altitude, pour une expérience unique mêlant sport, découverte et émerveillement.
Randonnée proposée à la demi-journée ou à la journée. .
Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 groupes@tourisme-thann-cernay.fr
English :
A winter outing to enjoy the beauty of the snow-covered Vosges countryside.
German :
Ein winterlicher Ausflug, bei dem Sie die Schönheit der verschneiten Vogesenlandschaft genießen können.
Italiano :
Una gita invernale per godere della bellezza della campagna innevata dei Vosgi.
Espanol :
Una excursión invernal para disfrutar de la belleza de la campiña nevada de los Vosgos.
