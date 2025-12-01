Randonnée en raquettes au Grand Ballon

Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-01

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2025-12-01

Une sortie hivernale pour profiter de la beauté des paysages vosgiens enneigés.

Partez à l’aventure lors d’une randonnée en raquettes à neige à travers les forêts parées d’un beau manteau blanc et les majestueuses crêtes vosgiennes. Direction le Grand Ballon, point culminant du massif à 1424 mètres d’altitude, pour une expérience unique mêlant sport, découverte et émerveillement.

Randonnée proposée à la demi-journée ou à la journée. .

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 groupes@tourisme-thann-cernay.fr

English :

A winter outing to enjoy the beauty of the snow-covered Vosges countryside.

German :

Ein winterlicher Ausflug, bei dem Sie die Schönheit der verschneiten Vogesenlandschaft genießen können.

Italiano :

Una gita invernale per godere della bellezza della campagna innevata dei Vosgi.

Espanol :

Una excursión invernal para disfrutar de la belleza de la campiña nevada de los Vosgos.

L’événement Randonnée en raquettes au Grand Ballon Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay