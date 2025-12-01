Randonnée en raquettes pour connaître les isards PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Randonnée en raquettes pour connaître les isards

PIERREFITTE-NESTALAS Devant l’Office de Tourisme de Cauterets Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Début : 2025-12-21 09:30:00

fin : 2026-03-29

2025-12-21

Randonnée à raquettes au départ du Pont d’Espagne à la découverte et observation de la faune montagnarde entre la vallée de Gaube et la vallée du Marcadau, nous serons à l’affût des grands ongulés de nos montagnes.

English :

Snowshoe trek from Pont d’Espagne to discover and observe the mountain wildlife between the Gaube and Marcadau valleys. We’ll be on the lookout for the great ungulates of our mountains.

German :

Schneeschuhwanderung ab Pont d’Espagne zur Entdeckung und Beobachtung der Bergfauna zwischen dem Gaube-Tal und dem Marcadau-Tal. Wir halten Ausschau nach den großen Huftieren unserer Berge.

Italiano :

Un’escursione con le racchette da neve da Pont d’Espagne per scoprire e osservare la fauna montana tra le valli del Gaube e del Marcadau, alla ricerca dei grandi ungulati delle nostre montagne.

Espanol :

Una excursión con raquetas de nieve desde Pont d’Espagne para descubrir y observar la fauna de montaña entre los valles de Gaube y Marcadau. Estaremos al acecho de los grandes ungulados de nuestras montañas.

