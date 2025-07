Randonnée en soirée Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Randonnée en soirée Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny jeudi 7 août 2025.

Randonnée en soirée

Villedieu-les-Poêles 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-08-07 19:15:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

L’Association de Sauvegarde des églises de Saint-Pierre du Tronchet et de Saultchevreuil vous propose sa traditionnelle randonnée en soirée.

Circuit de 3km ou 7km au choix. Pause musicale à 21h, avec la chorale Les voies du Lude à l’église de Saint Pierre du Tronchet, suivi du pot de l’amitié.

Départ à 19h15 de l’Office de tourisme de Villedieu Intercom 8 place des Costils.

Inscriptions à l’Office de tourisme avant le 5 août.

Villedieu-les-Poêles 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 contact@villedieutourisme.fr

English : Randonnée en soirée

The Association de Sauvegarde des églises de Saint-Pierre du Tronchet et de Saultchevreuil offers you its traditional evening hike.

Choice of 3km or 7km circuit. Musical break at 9pm, with the Les voies du Lude choir at the church of Saint Pierre du Tronchet, followed by a welcome drink.

Departure at 7:15pm from the Villedieu Intercom Tourist Office 8 place des Costils.

Registration at the Tourist Office before August 5.

German :

Die Association de Sauvegarde des églises de Saint-Pierre du Tronchet et de Saultchevreuil bietet Ihnen ihre traditionelle Abendwanderung an.

Rundgang von 3 km oder 7 km nach Wahl. Musikalische Pause um 21 Uhr mit dem Chor Les voies du Lude in der Kirche von Saint Pierre du Tronchet, gefolgt von einem Freundschaftsumtrunk.

Abfahrt um 19:15 Uhr am Fremdenverkehrsamt von Villedieu Intercom 8 place des Costils.

Anmeldung im Fremdenverkehrsamt vor dem 5. August.

Italiano :

L’Associazione per la salvaguardia delle chiese di Saint-Pierre du Tronchet e Saultchevreuil vi propone la sua tradizionale passeggiata serale.

Scelta tra un circuito di 3 o 7 km. Pausa musicale alle 21.00 con il coro Les voies du Lude nella chiesa di Saint-Pierre du Tronchet, seguita da un aperitivo.

Partenza alle 19.15 dall’Ufficio del Turismo Intercomunale di Villedieu 8 place des Costils.

Iscrizioni presso l’Ufficio del Turismo entro il 5 agosto.

Espanol :

La Asociación para la Salvaguarda de las Iglesias de Saint-Pierre du Tronchet y Saultchevreuil le propone su tradicional paseo nocturno.

Circuito a elegir entre 3 km y 7 km. Pausa musical a las 21:00 h con el coro Les voies du Lude en la iglesia de Saint Pierre du Tronchet, seguida de una copa.

Salida a las 19.15 h de la Oficina de Turismo de Villedieu Intercom 8 place des Costils.

Inscripciones en la Oficina de Turismo antes del 5 de agosto.

