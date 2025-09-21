Randonnée en tracteurs Les Epardeaux Val-de-Bonnieure
Randonnée en tracteurs Les Epardeaux Val-de-Bonnieure dimanche 21 septembre 2025.
Randonnée en tracteurs
Les Epardeaux Gaec les Epardeaux Val-de-Bonnieure Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Randonnée et repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Randonnée et repas
.
Les Epardeaux Gaec les Epardeaux Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 30 18 17
English :
Hiking and lunch
German :
Wanderung und Essen
Italiano :
Passeggiata e pasto
Espanol :
Paseo y comida
L’événement Randonnée en tracteurs Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente