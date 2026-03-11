Randonnée en VTTAE Drulhe
Randonnée en VTTAE Drulhe dimanche 12 avril 2026.
Randonnée en VTTAE
Drulhe Aveyron
Randonnée en VTTAE, environ 2h30 20-30 km. Départ à 9 h 00 de l’espace de Templiers. 40 euros (location de VTTAE comprise) 10 euros si je viens avec mon VTT/VTTAE. Renseignements et réservations 06 31 12 83 23. (Roussenn’arc)
Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 31 12 83 23
English :
VTTAE tour, approx. 2h30 20-30 km. Departure at 9:00 a.m. from Espace de Templiers. 40 euros (VTTAE rental included) 10 euros if I come with my mountain bike/VTTAE. Information and reservations 06 31 12 83 23. (Roussenn’arc)
