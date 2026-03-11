Randonnée en VTTAE

Roussennac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Randonnée en VTTAE, environ 2h30 20-30 km. Départ à 17 h 00 de Salviganes. 40 euros (location de VTTAE comprise) 10 euros si je viens avec mon VTT/VTTAE. Renseignements et réservations 06 31 12 83 23. (Roussenn’arc)

.

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 6 31 12 83 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

VTTAE tour, approx. 2h30 20-30 km. Departure from Salviganes at 5:00 pm. 40 euros (VTTAE rental included) 10 euros if I come with my mountain bike/VTTAE. Information and reservations 06 31 12 83 23. (Roussenn’arc)

L’événement Randonnée en VTTAE Roussennac a été mis à jour le 2026-03-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)