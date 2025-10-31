Randonnée encadrée à la découverte de la boucle locale Aliénor d’Aquitaine Salle des fêtes de Belin-Beliet Belin-Béliet

Salle des fêtes de Belin-Beliet
Belin-Béliet Gironde

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Randonnée pédestre encadrée Boucle locale “Aliénor” (Belin-Béliet)

En partenariat avec la FFRandonnée Gironde, l’Office de tourisme du Val de l’Eyre organise une randonnée pédestre encadrée sur la boucle locale Aliénor, à Belin-Béliet.

Envie de respirer et déconnecter le temps d’une balade d’environ 8,5 km ?

N’hésitez pas une seconde inscrivez-vous auprès de l’Office de tourisme.

Renseignements et inscriptions Office de tourisme du Val de l’Eyre 05 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr .

