Randonnée encadrée à la découverte de la boucle locale Aliénor d’Aquitaine Salle des fêtes de Belin-Beliet Belin-Béliet

Salle des fêtes de Belin-Beliet Place des Frères Estreme Belin-Béliet Gironde
Randonnée pédestre encadrée Boucle locale “Aliénor” (Belin-Béliet)
En partenariat avec la FFRandonnée Gironde, l’Office de tourisme du Val de l’Eyre organise une randonnée pédestre encadrée sur la boucle locale Aliénor, à Belin-Béliet.
Envie de respirer et déconnecter le temps d’une balade d’environ 8,5 km ?
N’hésitez pas une seconde inscrivez-vous auprès de l’Office de tourisme.
Renseignements et inscriptions Office de tourisme du Val de l’Eyre 05 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr .
