RANDONNEE ENCADREE DANS LE CADRE DES JOURNEES NATIONALES DE LA GEOLOGIE. – Port-Vendres, 16 mai 2025 09:00, Port-Vendres.

Pyrénées-Orientales

RANDONNEE ENCADREE DANS LE CADRE DES JOURNEES NATIONALES DE LA GEOLOGIE. 1 quai Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-05-16 09:00:00

fin : 2025-05-16 12:00:00

2025-05-16

Sur les traces des paysages millénaires balade géologique à Port-Vendres. Explorez les falaises méditerranéennes et découvrez les secrets de la Terre sous le soleil des Albères !

Réservation obligatoire.

1 quai Joly

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

In the footsteps of thousand-year-old landscapes: a geological walk in Port-Vendres. Explore the Mediterranean cliffs and discover the secrets of the Earth under the Alberes sun!

Booking essential.

German :

Auf den Spuren tausendjähriger Landschaften: Geologischer Spaziergang in Port-Vendres. Erforschen Sie die mediterranen Klippen und entdecken Sie die Geheimnisse der Erde unter der Sonne der Albères!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Sulle tracce di paesaggi millenari: una passeggiata geologica a Port-Vendres. Esplorate le scogliere mediterranee e scoprite i segreti della Terra sotto il sole delle Albères!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Tras las huellas de paisajes milenarios: un paseo geológico en Port-Vendres. Explore los acantilados mediterráneos y descubra los secretos de la Tierra bajo el sol de las Albères

Imprescindible reservar.

