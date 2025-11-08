Randonnée Enduro | Moto Loisirs Siaugues Siaugues-Sainte-Marie
Randonnée Enduro | Moto Loisirs Siaugues Siaugues-Sainte-Marie samedi 8 novembre 2025.
Randonnée Enduro | Moto Loisirs Siaugues
Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Repas inclus.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 07:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Le Moto Loisirs Siaugues organise une randonnée moto ENDURO au départ de Siaugues sur voies ouvertes à la circulation. La randonnée se compose de 2 boucles d’environ 70 et 50 kms. L’assistance, le ravitaillement et le repas chaud se feront à Siaugues.
.
Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Moto Loisirs Siaugues is organizing an ENDURO motorcycle ride starting from Siaugues on roads open to traffic. The ride comprises 2 loops of around 70 and 50 kms. Assistance, refreshments and a hot meal will be provided in Siaugues.
German :
Moto Loisirs Siaugues organisiert eine ENDURO-Motorradtour von Siaugues aus auf für den Verkehr geöffneten Straßen. Die Tour besteht aus zwei Schleifen von ca. 70 und 50 km Länge. Die Betreuung, die Verpflegung und die warme Mahlzeit werden in Siaugues stattfinden.
Italiano :
Moto Loisirs Siaugues organizza un giro in moto ENDURO con partenza da Siaugues su strade aperte al traffico. Il percorso consiste in 2 giri di circa 70 e 50 km. A Siaugues saranno forniti assistenza, ristoro e un pasto caldo.
Espanol :
Moto Loisirs Siaugues organiza un paseo en moto ENDURO con salida desde Siaugues por carreteras abiertas al tráfico. El recorrido consta de 2 vueltas de aproximadamente 70 y 50 km. En Siaugues se ofrecerá asistencia, refrescos y una comida caliente.
L’événement Randonnée Enduro | Moto Loisirs Siaugues Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier