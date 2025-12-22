Randonnée enfants et chasse aux oeufs

Route du Lac Caillac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Sur un parcours de 5kms, nos tetes blondes partiront a la recherche d'oeuf de Pâques.

Venez avec vos enfants, petits enfants et même leurs copains et copines

Sur un parcours de 5kms, nos tetes blondes partiront a la recherche d'oeuf de Pâques.

Venez avec vos enfants, petits enfants et même leurs copains et copines. Parlez en autour de vous…

A l'issue de l'activité, un gouter sera offert pour les enfants et les trésors trouvés seront partagés entre tous .

Le pot de l'amitié sera pris pour un joli moment de convivialité .

Une après midi récréative et ludique ou nous sensibiliserons nos jeunes pousses a la découverte de la randonnée, de la beauté du paysage.

A vos paniers!!!

.

Route du Lac Caillac 46140 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over a 5-kilometre course, our little ones will set off in search of Easter eggs.

Come along with your children, grandchildren and even their friends

L’événement Randonnée enfants et chasse aux oeufs Caillac a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Cahors Vallée du Lot