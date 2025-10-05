Randonnée entre Gave et Coteaux Salle de loisirs Lucq-de-Béarn
Salle de loisirs Le Bourg Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Empruntez en avant-première les nouveaux chemins tracés dans le cadre de la révision du Plan Local de Randonnées.
A Lucq-de-Béarn vous découvrirez un bâti historique, des paysages vallonnés qui surplombent le Layous et des vues imprenables sur la chaîne des Pyrénées.
3 circuits
Facile: 7,9 km 95 m de dénivelé
2h Départ entre 7h30 et 11h
Moyen: 11,6 km 170 m de dénivelé
3h30/4h Départ entre 7h30 et 10h
Difficile: 17,3 km 310 m de dénivelé
5h30 Départ entre 7h30 et 9h
Ces 3 randonnées sportives comportent du dénivelé et des passages dans les bois. .
Salle de loisirs Le Bourg Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine tourisme@cc-lacqorthez.fr
