Randonnée entre Gave et Coteaux Salle de loisirs Lucq-de-Béarn

Randonnée entre Gave et Coteaux

Salle de loisirs Le Bourg Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Empruntez en avant-première les nouveaux chemins tracés dans le cadre de la révision du Plan Local de Randonnées.

A Lucq-de-Béarn vous découvrirez un bâti historique, des paysages vallonnés qui surplombent le Layous et des vues imprenables sur la chaîne des Pyrénées.

3 circuits

Facile: 7,9 km 95 m de dénivelé

2h Départ entre 7h30 et 11h

Moyen: 11,6 km 170 m de dénivelé

3h30/4h Départ entre 7h30 et 10h

Difficile: 17,3 km 310 m de dénivelé

5h30 Départ entre 7h30 et 9h

Ces 3 randonnées sportives comportent du dénivelé et des passages dans les bois. .

Salle de loisirs Le Bourg Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine tourisme@cc-lacqorthez.fr

