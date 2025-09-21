Randonnée entre gave et coteaux Village Saucède

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine est organisées une randonnée pédestre entre gave et coteaux à la découverte du sentier qui chemine entre berges du gave et forêt pour terminer par le village. Au cours de cette promenade facile et bucolique de 7,7 km, de mini-arrêts sont prévus avec des intervenants locaux qui parleront de la forêt, de la pêche, de la chasse, de la randonnée…

La marche se clôturera autour d’un verre de jurançon et de l’exposition habitat et paysages des Pyrénées béarnaises .

Pour la randonnée, il faut porter de bonnes chaussures ; l’usage de bâtons n’est pas obligatoire mais facilite la marche, prévoir un coupe-vent. .

