Randonnée entre les deux bastides de Vergt à Beauregard et Bassac Bastisdes en Fête Vergt

Randonnée entre les deux bastides de Vergt à Beauregard et Bassac Bastisdes en Fête Vergt dimanche 26 octobre 2025.

Randonnée entre les deux bastides de Vergt à Beauregard et Bassac Bastisdes en Fête

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Randonnée de 10kms entre nos deux Bastides, Vergt et Beauregard et Bassac

clôturée par un apéritif médiéval, .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10 association.vp24@gmail.com

English :

German : Randonnée entre les deux bastides de Vergt à Beauregard et Bassac Bastisdes en Fête

Italiano :

Espanol : Randonnée entre les deux bastides de Vergt à Beauregard et Bassac Bastisdes en Fête

L’événement Randonnée entre les deux bastides de Vergt à Beauregard et Bassac Bastisdes en Fête Vergt a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux