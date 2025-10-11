RANDONNÉE ENTRE PIERRES ET PATURAGES Saint-Chinian
RANDONNÉE ENTRE PIERRES ET PATURAGES Saint-Chinian samedi 11 octobre 2025.
RANDONNÉE ENTRE PIERRES ET PATURAGES
Route de Villespassans Saint-Chinian Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Randonnée de 8 km entre pierres et pâturages
Une journée à la découverte du pastoralisme, des capitelles et de la garrigue
Randonnée de 8 km entre pierres et pâturages
Une journée à la découverte du pastoralisme, des capitelles et de la garrigue
Rencontre avec un troupeau et sa bergère, échanges avec les bâtisseurs de capitelles
Repas tiré du sac, eau et chaussures de marche indispensables
Une activité proposée par l’association Richesses du Saint-Chinianais .
Route de Villespassans Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 6 43 16 69 60
English :
8 km hike between rock and pasture
A day discovering pastoralism, capitelles and the garrigue
German :
8 km lange Wanderung zwischen Steinen und Weiden
Ein Tag zur Entdeckung der Weidewirtschaft, der Capitelles und der Garrigue
Italiano :
Una passeggiata di 8 km tra affioramenti rocciosi e pascoli
Una giornata alla scoperta della pastorizia, delle capitelles e della gariga
Espanol :
Un paseo de 8 km entre roquedales y pastos
Un día descubriendo el pastoreo, las capitelles y la garriga
L’événement RANDONNÉE ENTRE PIERRES ET PATURAGES Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-10-06 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN