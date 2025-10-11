RANDONNÉE ENTRE PIERRES ET PATURAGES Saint-Chinian

Route de Villespassans Saint-Chinian Hérault

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Randonnée de 8 km entre pierres et pâturages

Une journée à la découverte du pastoralisme, des capitelles et de la garrigue

Rencontre avec un troupeau et sa bergère, échanges avec les bâtisseurs de capitelles

Repas tiré du sac, eau et chaussures de marche indispensables

Une activité proposée par l’association Richesses du Saint-Chinianais .

Route de Villespassans Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 6 43 16 69 60

English :

8 km hike between rock and pasture

A day discovering pastoralism, capitelles and the garrigue

German :

8 km lange Wanderung zwischen Steinen und Weiden

Ein Tag zur Entdeckung der Weidewirtschaft, der Capitelles und der Garrigue

Italiano :

Una passeggiata di 8 km tra affioramenti rocciosi e pascoli

Una giornata alla scoperta della pastorizia, delle capitelles e della gariga

Espanol :

Un paseo de 8 km entre roquedales y pastos

Un día descubriendo el pastoreo, las capitelles y la garriga

