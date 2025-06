RANDONNÉE ENTRE PUITS ET GARRIGUES – Salsigne 15 juin 2025 07:45

Venez vous balader au pied de la montagne noire en Cabardès entre puits et garrigues le dimanche 15 juin 2025. Les marcheurs pourront ainsi profiter à la fois de la nature et du patrimoine au travers des ruelles et de l’église Saint Martin du XVème siècle. Les randonneurs ne seront pas sans reste au départ en découvrant l’environnement de ce début de massif.

Les personnes intéressées sont invitées à se rassembler à 7h45 devant le foyer communal de Salsigne pour un départ impératif de la rando à 8h en direction de la commune de Brousse et Villaret en covoiturage.

Boucle de 10km difficulté moyenne.

Un repas convivial clôturera la matinée au prix de 18€ par personne (gratuit pour les moins de 12 ans).

Salsigne 11600 Aude Occitanie +33 6 88 30 51 10

English :

Come and stroll at the foot of the Montagne Noire in Cabardès, between wells and garrigues, on Sunday June 15, 2025. Walkers will be able to enjoy both nature and heritage through the narrow streets and 15th-century church of Saint Martin. Hikers will be well catered for at the start, discovering the environment of this early part of the Massif.

Interested hikers are invited to assemble at 7.45 a.m. in front of the Salsigne village hall for a compulsory 8 a.m. departure to Brousse et Villaret by car pool.

10km loop, medium difficulty.

A convivial meal will round off the morning at a cost of 18? per person (free for under-12s).

German :

Kommen Sie am Sonntag, den 15. Juni 2025, zu einem Spaziergang am Fuße des schwarzen Berges in Cabardès zwischen Brunnen und Garrigues. Die Wanderer werden durch die Gassen und die Kirche Saint Martin aus dem 15. Jahrhundert sowohl die Natur als auch das Kulturerbe genießen können. Jahrhundert. Die Wanderer werden nicht ohne am Start sein, wenn sie die Umgebung dieses Beginns des Bergmassivs entdecken.

Interessierte sind eingeladen, sich um 7:45 Uhr vor dem Gemeindehaus von Salsigne zu versammeln, damit die Wanderung um 8:00 Uhr in Fahrgemeinschaften in Richtung der Gemeinden Brousse und Villaret starten kann.

10 km lange Rundwanderung mit mittlerem Schwierigkeitsgrad.

Der Preis beträgt 18 Euro pro Person (für Kinder unter 12 Jahren ist das Essen kostenlos).

Italiano :

Venite a camminare ai piedi della Montagne Noire a Cabardès, tra pozzi e garighe, domenica 15 giugno 2025. Gli escursionisti potranno godere della natura e del patrimonio attraverso le stradine e la chiesa di Saint-Martin del XV secolo. Gli escursionisti saranno ben accolti alla partenza, alla scoperta dell’ambiente di questa parte iniziale del Massiccio.

Chiunque sia interessato è invitato a ritrovarsi alle 7.45 davanti al municipio di Salsigne per partire alle 8.00 in direzione di Brousse et Villaret in auto.

Un percorso ad anello di 10 km di media difficoltà.

Un pasto conviviale completerà la mattinata al costo di 18 euro a persona (gratis per i minori di 12 anni).

Espanol :

Venga a pasear al pie de la Montagne Noire en Cabardès, entre pozos y garrigas, el domingo 15 de junio de 2025. Los senderistas podrán disfrutar a la vez de la naturaleza y del patrimonio a través de las callejuelas y la iglesia de San Martín, del siglo XV. Los senderistas estarán bien atendidos en la salida, descubriendo el entorno de esta primera parte del Macizo.

Se invita a los interesados a reunirse a las 7.45 horas frente al ayuntamiento de Salsigne para salir a las 8.00 horas en dirección a Brousse et Villaret en coche compartido.

Circuito de 10 km de dificultad media.

Una comida de convivencia completará la mañana a un precio de 18 euros por persona (gratis para los menores de 12 años).

