Randonnée « Epouvantaillez-vous » Maison médicale Mediscie Saint-Crespin 27 juin 2025 14:30

Seine-Maritime

Randonnée « Epouvantaillez-vous » Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers Saint-Crespin Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27 14:30:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

2025-06-27

Dans le cadre de l’Exposition “Flo…ne” de la L’art à médiscie, du 27 juin au 6 juillet profitez d’une randonnée de 12 km pour découvrir les participations du concours d’épouvantails et voter pour votre création préférée ! Téléchargez le parcours pour découvrir les épouvantails le long des chemins et votez pour votre préféré !

Départ et arrivée à l’église où vous attend une urne pour voter, du 27/06 au 06/07 de 14h30 à 19h.

Vous pourrez découvrir dans trois lieux différents des œuvres de penture, photographie, sculpture. Rendez-vous dans les locaux de la maison de santé (fermée les dimanches et ferme à 14h le 5 juillet), de l’EHPAD et à l’église de Saint-Crespin pour découvrir cette nouvelle expo !

Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 60 01

English : Randonnée « Epouvantaillez-vous »

As part of the L?art à médiscie ?Flo?ne? exhibition, from June 27 to July 6, take advantage of a 12km hike to discover the entries in the scarecrow competition and vote for your favorite creation! Download the route to discover the scarecrows along the paths and vote for your favorite!

Departure and arrival at the church, where a ballot box awaits you, from 06/27 to 06/07, 2.30 pm to 7 pm.

In three different locations, you’ll be able to discover works of penture, photography and sculpture. Visit the Maison de Santé (closed on Sundays and at 2pm on July 5), the EHPAD and the Saint-Crespin church to discover this new exhibition!

German :

Im Rahmen der Ausstellung ?Flo?ne? der L?art à médiscie vom 27. Juni bis 6. Juli können Sie auf einer 12 km langen Wanderung die Teilnehmer des Vogelscheuchenwettbewerbs entdecken und für Ihre Lieblingskreation abstimmen! Laden Sie die Route herunter, um die Vogelscheuchen entlang der Wege zu entdecken und stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!

Start und Ziel ist die Kirche, wo eine Wahlurne auf Sie wartet, um Ihre Stimme abzugeben, vom 27/06 bis zum 06/07 von 14:30 bis 19:00 Uhr.

An drei verschiedenen Orten können Sie Werke aus den Bereichen Kunsthandwerk, Fotografie und Skulptur entdecken. Besuchen Sie die Räumlichkeiten des Gesundheitszentrums (sonntags geschlossen und schließt am 5. Juli um 14 Uhr), des EHPAD und die Kirche von Saint-Crespin, um diese neue Ausstellung zu entdecken!

Italiano :

Nell’ambito della mostra Flo?ne? presso L’art à médiscie, dal 27 giugno al 6 luglio, approfittate di una passeggiata di 12 km per scoprire i partecipanti al concorso degli spaventapasseri e votare la vostra creazione preferita! Scaricate il percorso per scoprire gli spaventapasseri lungo i sentieri e votare il vostro preferito!

Partenza e arrivo alla chiesa, dove vi aspetta un’urna, dal 27/06 al 06/07 dalle 14.30 alle 19.00.

Potrete scoprire opere di scultura, fotografia e scultura in tre luoghi diversi. Visitate la Maison de Santé (chiusa la domenica e alle 14.00 il 5 luglio), l’EHPAD e la chiesa di Saint-Crespin per scoprire questa nuova mostra!

Espanol :

En el marco de la exposición Flo?ne? en L’art à médiscie, del 27 de junio al 6 de julio, aproveche un recorrido de 12 km para descubrir los espantapájaros participantes en el concurso y votar por su creación favorita Descargue el itinerario para descubrir los espantapájaros a lo largo de los senderos y votar por su favorito

Salida y llegada en la iglesia, donde le esperará una urna, del 27/06 al 06/07 de 14h30 a 19h00.

Podrá descubrir obras de escultura, fotografía y escultura en tres lugares diferentes. Visite la Maison de Santé (cerrada los domingos y a las 14 h el 5 de julio), el EHPAD y la iglesia de Saint-Crespin para descubrir esta nueva exposición

