Randonnée équestre à Moncontour Moncontour

Randonnée équestre à Moncontour Moncontour dimanche 19 octobre 2025.

Randonnée équestre à Moncontour

14 Rue du Rousseleau Moncontour Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Environ 25 kms avec possibilité de raccourcir, passage de 4 gués

Possibilité d’arriver la veille .

14 Rue du Rousseleau Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 80 19 58

English : Randonnée équestre à Moncontour

German : Randonnée équestre à Moncontour

Italiano :

Espanol : Randonnée équestre à Moncontour

L’événement Randonnée équestre à Moncontour Moncontour a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais