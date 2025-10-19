Randonnée équestre à Moncontour Moncontour
Randonnée équestre à Moncontour Moncontour dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée équestre à Moncontour
14 Rue du Rousseleau Moncontour Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Environ 25 kms avec possibilité de raccourcir, passage de 4 gués
Possibilité d’arriver la veille .
14 Rue du Rousseleau Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 80 19 58
English : Randonnée équestre à Moncontour
German : Randonnée équestre à Moncontour
Italiano :
Espanol : Randonnée équestre à Moncontour
L’événement Randonnée équestre à Moncontour Moncontour a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais