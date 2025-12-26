Randonnée équestre au Gascou avec l’ARET Lalbenque
Randonnée équestre au Gascou avec l’ARET Lalbenque dimanche 18 janvier 2026.
Randonnée équestre au Gascou avec l’ARET
Le Gascou Lalbenque Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif abonné
Date : 2026-01-18
Début : 2026-01-18 08:30:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Amis cavaliers, pour bien commencer l’année, nous vous proposons de nous retrouver pour une chevauchée !
Le rendez-vous est donné à tous les cavaliers et leurs chevaux dimanche matin à 8h30, pour le petit déjeuner autour du café et des croissants à la grange du Gascou, chez Patrice Cubaynes, à Lalbenque.
Nous partirons ensuite pour une balade de 3h30 environ, avant de rejoindre la grange pour partager un bon repas devant la cheminée; et oui un
repas ça se mérite!
Réservations, au plus tard le 8 janvier
Le Gascou Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 78 92 47 71 aret.lalbenque@gmail.com
English :
Fellow riders, to get the year off to a good start, we invite you to join us for a ride!
All riders and their horses are invited to join us on Sunday morning at 8:30 for breakfast, coffee and croissants at the Gascou barn, owned by Patrice Cubaynes, in Lalbenque.
We’ll then set off for a ride of around 3h30, before returning to the barn to share a delicious meal in front of the fireplace
a meal has to be earned!
Reservations by January 8
L’événement Randonnée équestre au Gascou avec l’ARET Lalbenque a été mis à jour le 2025-12-26 par OT CVL Lalbenque Limogne