Randonnée équestre au Gascou avec l’ARET

Le Gascou Lalbenque Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 08:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Amis cavaliers, pour bien commencer l’année, nous vous proposons de nous retrouver pour une chevauchée !

Le rendez-vous est donné à tous les cavaliers et leurs chevaux dimanche matin à 8h30, pour le petit déjeuner autour du café et des croissants à la grange du Gascou, chez Patrice Cubaynes, à Lalbenque.

Nous partirons ensuite pour une balade de 3h30 environ, avant de rejoindre la grange pour partager un bon repas devant la cheminée; et oui un

repas ça se mérite!

Réservations, au plus tard le 8 janvier

Le Gascou Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 78 92 47 71 aret.lalbenque@gmail.com

English :

Fellow riders, to get the year off to a good start, we invite you to join us for a ride!

All riders and their horses are invited to join us on Sunday morning at 8:30 for breakfast, coffee and croissants at the Gascou barn, owned by Patrice Cubaynes, in Lalbenque.

We’ll then set off for a ride of around 3h30, before returning to the barn to share a delicious meal in front of the fireplace

a meal has to be earned!

Reservations by January 8

L’événement Randonnée équestre au Gascou avec l’ARET Lalbenque a été mis à jour le 2025-12-26 par OT CVL Lalbenque Limogne