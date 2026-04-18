Randonnée équestre

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 11:45:00

Date(s) :

2026-04-18

Le samedi 18 avril, les adolescents et les adultes pourrons faire une randonnée à la demi journée avec le poney club de Bois-Guilbert pendant 2h00.

Réservé aux cavaliers à l’aise aux 3 allures.

Tarifs

Cavalier à l’année 60 €

Cavalier de passage 67 € .

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie

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English : Randonnée équestre

L’événement Randonnée équestre Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin